Celina promete atenção às quadras do DF durante visita dos Globetrotters

A governadora em exercício, Celina Leão participou quarta-feira (15/10) da visita dos Harlem Globetrotters, o lendário time de basquete norte-americano que está em turnê pelo Brasil. O evento, realizado na Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, reuniu cerca de 400 estudantes e moradores em uma ação social que antecede a apresentação oficial do grupo na Arena BRB Nilson Nelson, no dia 17 de outubro.

Durante a visita, a chefe do Buriti destacou a importância de levar grandes eventos internacionais para além do Plano Piloto e se comprometeu a reforçar os investimentos nas quadras esportivas do Distrito Federal, uma demanda recorrente dos jovens atletas da cidade. “Brasília está se tornando roteiro dos grandes eventos internacionais. Muitos desses jovens se inspiram neles, e por que não se tornarem celebridades também. As palavras passam, mas o exemplo arrasta. Então é muito especial ter eles aqui", afirmou.

Celina também falou sobre os desafios com as manutenções das quadras esportivas, muitas vezes alvo de vandalismo, e garantiu atenção especial à reforma dos espaços públicos. “Reformamos mais de 100 quadras e construímos 50 novas. Vamos seguir investindo e contamos com a população para preservar para que todos possam usar”, declarou. A governadora lembrou ainda que o GDF lançou recentemente a licitação para reformar o espaço onde treina o atleta campeão mundial de marcha atlética, Caio Bonfim, com investimento de R$ 8 milhões. “Todas essas áreas esportivas estão sendo recuperadas" completou.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, reforçou o compromisso do governo com a inclusão. “Um evento internacional só faz sentido se gerar participação popular e inclusão social. Então trazer aqui para Ceilândia, para essa comunidade que respira, transpira o basquete, tanto do público masculino como do feminino, é fundamental. Trazer os Globetrotters para cá mostra que abraçamos essa causa e não tenho dúvida que outros eventos como esse virão”, afirmou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha destacou o impacto emocional da iniciativa. “Quando eu era criança, meu pai me levou para ver os Globetrotters em Brasília. Na época a gente ficou muito admirado com a habilidade que eles tinham. Então não é todo dia que vem atletas desse nível aqui no Distrito Federal. Atletas que têm um talento especial e isso vai ser muito importante para motivar os nossos alunos desenvolver o esporte aqui", disse.

O titular da pasta ainda ressaltou que o DF tem recebido cada vez mais eventos internacionais e mencionou o comitê responsável pela organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá Brasília como uma das sedes. “O comitê foi criado com muita alegria, e nosso objetivo é garantir que o evento seja de ponta. Precisamos incentivar o esporte e fazer tudo para a competição ser um sucesso aqui no Distrito Federal. Essa é a nossa missão”, afirmou Gustavo Rocha.