Jovem de 20 anos é morto a tiros em rua do Itapoã

O autor fugiu do local após o crime. A polícia agora busca o assassino e investiga as possíveis motivações

Segundo a PMDF, a vítima tinha um histórico criminal e, de acordo com testemunhas, desafetos na rua - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (15/10), na Quadra 326 do Del Lago, no Itapoã. Segundo a PMDF, a vítima tinha um histórico criminal e, de acordo com testemunhas, alguns desafetos na rua. 

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também foi acionado para atender a  ocorrência. Os socorristas encontraram a vítima sem sinais vitais. Foi realizada a regulação médica junto ao Samu para a confirmação do óbito no local.

Um dos disparos atingiu o carro de um terceiro. O autor fugiu do local após o crime. A polícia agora busca o assassino e investiga as possíveis motivações.

Aguarde mais informações

 

postado em 15/10/2025 16:20
