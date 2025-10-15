Jovem de 20 anos é morto a tiros em rua do Itapoã

Segundo a PMDF, a vítima tinha um histórico criminal e, de acordo com testemunhas, desafetos na rua - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (15/10), na Quadra 326 do Del Lago, no Itapoã. Segundo a PMDF, a vítima tinha um histórico criminal e, de acordo com testemunhas, alguns desafetos na rua.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também foi acionado para atender a ocorrência. Os socorristas encontraram a vítima sem sinais vitais. Foi realizada a regulação médica junto ao Samu para a confirmação do óbito no local.

Um dos disparos atingiu o carro de um terceiro. O autor fugiu do local após o crime. A polícia agora busca o assassino e investiga as possíveis motivações.

