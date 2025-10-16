PMDF flagra transporte de Mounjaro e material para falsificação de bebidas

PMDF apreende medicamento de venda controlada e material para falsificação de bebidas na DF 290 - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um esquema de transporte ilegal de medicamentos para emagrecimento e possível falsificação de bebidas foi descoberto após a interceptação de um veículo na DF-290, no Núcleo Rural Engenho das Lages. Dentro do carro, os policiais militares (PMDF) encontraram ampolas de Tirzepatida, conhecida comercialmente como Mounjaro, e dezenas de rótulos e tampas de cerveja utilizados na adulteração de bebidas alcoólicas.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação realizada pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR), nesta quarta-feira (15/10), constatou que o veículo se tratava de um transporte clandestino com três ocupantes. No porta-malas foram apreendidas oito ampolas do medicamento de uso controlado no Brasil, com produção, comércio e transporte regulamentados por órgãos federais.

No interior do automóvel, havia uma quantidade significativa de itens ligados à falsificação de bebidas, incluindo tampas e rótulos de diversas marcas de cerveja.

Todos os ocupantes foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O motorista assumiu a propriedade do material.