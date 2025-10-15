InícioCidades DF
Luto

Corpo de policial penal morto no Riacho Fundo II será sepultado nesta quinta-feira

Vítima de latrocínio, o agente será sepultado no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul

Henrique André Venturini trabalhava havia 16 anos como policial penal - (crédito: Material cedido ao Correio)
O corpo do policial penal Henrique André Venturini, morto na noite de segunda-feira (13/10) durante um assalto, no Riacho Fundo II, será velado nesta quinta-feira (16/10), a partir das 15h, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 17h30.

Henrique foi encontrado morto dentro de um veículo GM/Onix, na QS 8, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) 5, no Riacho Fundo II. O carro havia colidido em um muro e o corpo apresentava ferimentos na região abdominal. Segundo as investigações, Henrique morreu devido a uma hemorragia ocasionada por um tiro que ele mesmo teria disparado ao reagir ao assalto. O Correio apurou que o agente trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda.

Sepultamento
Henrique trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda (foto: Arquivo Pessoal)

Três suspeitos estão envolvidos no caso — um maior de idade, identificado como João Paulo, e dois adolescentes, conhecidos como “Zoerinha” e “Capetinha”. O maior foi preso e os menores apreendidos na terça-feira (14/10). O crime é investigado pela 29ª DP (Riacho Fundo I).

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 15/10/2025 23:42
