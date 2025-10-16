Capotamento deixa duas pessoas feridas na BR-080, em Brazlândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas pessoas ficaram feridas após o capotamento de um veículo na BR-080, na área rural de Brazlândia, próximo à entrada da região conhecida como Vendinha. As vítimas estavam em uma Renault Oroch branca e conseguiram sair do carro após o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 18h20, desta quarta-feira (15/10), e mobilizou três viaturas no atendimento. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o veículo capotado e as duas vítimas fora do automóvel, ambas com sinais de fraturas.

Após avaliação, foi realizado o protocolo de trauma. Os militares realizaram os primeiros socorros e transportaram os feridos para o hospital da região. De acordo com a corporação, eles estavam conscientes e orientados durante todo o procedimento.

A equipe também atuou na segurança do local, realizando a estabilização do veículo e adotando medidas preventivas contra incêndio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela área até a liberação da pista. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.