OPERAÇÃO

Polícia prende homem que falsificava identidade, CNH e CPF e vendia por R$ 3 mil

Operação que prendeu falsário de documentos como CNH, identidade e CPF ocorreu em Águas Lindas

Falsificador de documentos é preso - (crédito: PCDF/Divulgação)
Falsificador de documentos é preso - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem foi preso acusado de produzir identidades, carteiras de motorista e CPF falsos. O investigado, conhecido como “Carioca”, cobrava R$ 3 mil por cada documento. Na casa dele os investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram um caderno com anotações e listas de encomendas. O material foi apreendido, o que permitirá identificar todos os compradores, que também serão investigados criminalmente.

Além disso, os policiais civis apreenderam dezenas de espelhos em branco de CNHs, de carteiras de identidade e de CPFs. Também havia equipamentos para falsificação documental, papel moeda, impressoras laser de alta resolução e um HD com dezenas de matrizes em corel draw para falsificação de toda espécie de documento. Veja:

 

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um indivíduo que utilizava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. “A falsificação de documentos é uma das engrenagens do crime organizado. Importante o combate contra quem lucra com a destruição da confiança nas instituições públicas”, alerta o delegado Erick Sallum, da 6ª DP.

A partir desse fato, a equipe de inteligência da 6ª DP passou a rastrear a origem do documento e conseguiu identificar e prender o fornecedor na manhã desta quinta-feira (16/10).

O homem já era réu de quatro processos em andamento no Rio de Janeiro e um no DF, todos por falsificação de documentos, cuja pena é de dois a seis anos de prisão. O suspeito também usava documentos falsos para se ocultar das autoridades e morava em Águas Lindas como forma de fugir da Justiça. 

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 16/10/2025 08:49 / atualizado em 16/10/2025 09:43
