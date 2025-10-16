Polícia prende homem que falsificava identidade, CNH e CPF e vendia por R$ 3 mil

Um homem foi preso acusado de produzir identidades, carteiras de motorista e CPF falsos. O investigado, conhecido como “Carioca”, cobrava R$ 3 mil por cada documento. Na casa dele os investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram um caderno com anotações e listas de encomendas. O material foi apreendido, o que permitirá identificar todos os compradores, que também serão investigados criminalmente.

Além disso, os policiais civis apreenderam dezenas de espelhos em branco de CNHs, de carteiras de identidade e de CPFs. Também havia equipamentos para falsificação documental, papel moeda, impressoras laser de alta resolução e um HD com dezenas de matrizes em corel draw para falsificação de toda espécie de documento. Veja:

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um indivíduo que utilizava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. “A falsificação de documentos é uma das engrenagens do crime organizado. Importante o combate contra quem lucra com a destruição da confiança nas instituições públicas”, alerta o delegado Erick Sallum, da 6ª DP.

A partir desse fato, a equipe de inteligência da 6ª DP passou a rastrear a origem do documento e conseguiu identificar e prender o fornecedor na manhã desta quinta-feira (16/10).

O homem já era réu de quatro processos em andamento no Rio de Janeiro e um no DF, todos por falsificação de documentos, cuja pena é de dois a seis anos de prisão. O suspeito também usava documentos falsos para se ocultar das autoridades e morava em Águas Lindas como forma de fugir da Justiça.











