Pedestre morre após ser atropelado na saída do Eixo Monumental

Vítima não resistiu aos ferimentos mesmo após 40 minutos de tentativa de reanimação pela equipe do Corpo do Bombeiros

BR-080: Veículo capota em Brazlândia e deixa duas pessoas feridas - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)
Um homem morreu após ser atropelado, na saída do Eixo Monumental, em frente à antiga Rodoferroviária, sentido via Estrutural. A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) caída na pista e não resistiu aos ferimentos.

Os socorristas foram acionados, nesta quarta-feira (15/10), às 19h18 e empregou duas viaturas no atendimento. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o pedestre estava inconsciente e sem sinais vitais. Os bombeiros iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação para vítimas de trauma.

Por cerca de 40 minutos, as equipes realizaram manobras de ressuscitação, seguindo a regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não houve sucesso. O óbito foi declarado no local.

Durante o atendimento, parte da via precisou ser interditada. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) permaneceu responsável pela área até a chegada da perícia da Polícia Civil (PCDF).

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 16/10/2025 08:47
