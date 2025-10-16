16 de outubro: Dia de Santa Edwiges, a padroeira dos endividados - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na SGAS 905, na Asa Sul, está em festa com uma série de missas de hora em hora, das 6h às 21h, em honra à santa conhecida por aliviar o sofrimento dos pobres e pagar dívidas de famílias necessitadas. O ponto alto da programação ocorre nesta quinta-feira (16/10), com a celebração das 20h, que será presidida pelo Cardeal Arcebispo Dom Paulo Cezar, juntamente com o pároco Padre José e outros sacerdotes convidados.

Os fiéis brasilienses podem celebrar a Santa Edwiges, duquesa e esposa de Henrique, Duque da Silésia, na Polônia, que dedicou a vida à caridade e tornou-se símbolo de esperança para quem enfrenta dificuldades financeiras.

Quem foi?

Após a morte do marido e dos filhos, Edwiges de Andechs (1174-1243), habituada a praticar obras de caridade, foi visitar uma prisão e se surpreendeu quando soube que grande parte dos detidos foram presos por incapacidade de pagar dívidas.

A santa fez disso uma missão e passou a quitar os calotes em nome dos presos. Em alguns casos, ela negociava o perdão com os credores. Dessa forma, os inadimplentes poderiam recomeçar suas vidas, sem deixar desamparadas suas famílias.

Além da grande ajuda financeira, Edwiges também auxiliava os ex-prisioneiros a conseguirem emprego e seguirem suas vidas. Ela foi canonizada em 1267 pelo papa Clemente 4º (1190-1268), e Santa Edwiges tornou-se a padroeira dos pobres e endividados.

Serviço

Dia de Santa Edwiges – 16 de outubro

Local: Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges — SGAS 905 s/n, Asa Sul

Horário: Missas de hora em hora, das 6h às 21h