HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em distribuidora de bebidas de Samambaia

Segundo testemunhas, a vítima estava na distribuidora nesta quinta (16/10), quando dois homens se aproximaram e atiraram

Homem de 30 anos é morto a tiros - (crédito: Reprodução)
Um homem de 30 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (16/10) em Samambaia. O caso ocorreu próximo a uma distribuidora de bebidas na QS 104. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados, mas quando as autoridades chegaram, a vítima já tinha morrido. 

Segundo testemunhas, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas quando um homem chegou e iniciou uma conversa com ela. Logo em seguida, outro indivíduo se aproximou, momento em que a vítima tentou fugir, mas foi alvejada pelos disparos.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 16/10/2025 16:35 / atualizado em 16/10/2025 16:50
