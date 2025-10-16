InícioCidades DF
Novacap realiza retirada de gameleira incendiada na 704/705 norte

Não há previsão para finalização do serviço devido ao grande porte da árvore e questões climáticas

Novacap retira gameleira incendiada na SQN 704/705 - (crédito: Walkyria Lagaci/CB.Press)
Nesta quinta-feira (16/10), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) realiza a retirada dos restos da gameleira incendiada no último domingo (12/10).

De acordo com trabalhadores da empresa, não há previsão para a conclusão do serviço. A remoção é considerada complexa devido ao porte da árvore e às condições climáticas, que podem dificultar o trabalho.

O incêndio, que assustou moradores e comerciantes locais, se iniciou por volta das 20h de domingo (12/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) controlou as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse. Uma cabine telefônica próxima à árvore foi levemente danificada.

Na segunda feira (13/10), o CBMDF voltou a atuar na contenção do fogo, após o surgimento de novos pontos de incêndio. Segundo a coorporação, foram utilizados 15 mil litros de água para apagar as chamas.

Veja o video:

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 16/10/2025 15:32 / atualizado em 16/10/2025 15:47
