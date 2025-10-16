Advogado é identificado como autor de incêndio que destruiu gameleira na Asa Norte - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o autor do incêndio que destruiu a gameleira histórica localizada entre as quadras 704/705 Norte, no último domingo (12/10). O responsável é um advogado de 37 anos, sem passagens anteriores pela polícia. Ele estava acompanhado de uma criança, provavelmente o filho, no momento em que ateou fogo na base da árvore, por volta das 20h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira o vídeo:

Conforme a apuração do Correio, o homem teria acendido o fogo como uma “brincadeira” para entreter o filho, mas perdeu o controle das chamas, que, rapidamente, se espalharam e consumiram a árvore de mais de 40 anos. O incêndio também provocou a quebra de vidraças de estabelecimentos próximos e colocou em risco a vida e a saúde de pessoas que estavam no local.

O delegado Paulo Noritika, chefe da 2ª DP (Asa Norte), relata que o homem foi identificado a partir das imagens de câmeras de segurança. Em depoimento, ele afirmou estar arrependido e disse ter acreditado que havia apagado o fogo. Ao perceber a proporção do incêndio, ele teria acionado o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Leia também: Árvore cai em estacionamento e danifica quatro carros na Asa Norte

Segundo o delegado, o advogado foi indiciado por crimes contra o meio ambiente, incêndio, dano qualificado e perigo para a vida ou a saúde de outrem. “As penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão”, ressaltou.

Incêndio

O incêndio começou por volta das 20h de domingo (12/10). O CBMDF controlou as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse. No entanto, na segunda-feira (13/10), os bombeiros voltaram ao local para conter novos focos de incêndio. Segundo a corporação, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água para apagar as chamas.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) começou a retirar os restos da gameleira nesta quinta-feira (16/10). Até o momento, ainda não há previsão para a conclusão do serviço.