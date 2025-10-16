Justiça revoga prisão de homem que escondia cães mortos em falso abrigo

O raciocínio central da decisão foi o de reavaliar o perigo representado pela liberdade do acusado - (crédito: Arquivo pessoal)

A Justiça do DF revogou a prisão preventiva de Victor Gabriel Fagotti, acusado de cometer maus-tratos que levaram à morte de vários cães em um suposto "hotel" ou "lar temporário" para animais em Planaltina. A decisão, dessa quarta-feira (15/10), solta o réu da cadeia, mas o submete a um conjunto de restrições severas, centradas na suspensão de qualquer atividade relacionada à guarda de animais. A defesa do acusado teve outros dois pedidos – o de absolvição sumária e o de avaliação psiquiátrica – rejeitados pelo magistrado.

O raciocínio central da decisão foi o de reavaliar o perigo representado pela liberdade do acusado. O magistrado reconheceu a gravidade abstrata dos fatos, mas argumentou que o risco concreto estava circunscrito à atividade específica que Fagotti exercia. "Os supostos maus-tratos ocorreram no ambiente em que o réu exercia atividade de guarda/hospedagem de animais sob sua tutela, não havendo qualquer elemento indicando propensão difusa a maltratar animais aleatoriamente", ponderou.

A decisão destacou que o réu é primário, sem antecedentes criminais, o que reforça a presunção de que medidas alternativas seriam suficientes. O juiz também fez referência ao Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local, cuja conclusão – transcrita pela defesa – apontou que "não foi possível determinar as circunstâncias de morte dos animais, restando, portanto, prejudicada a análise conclusiva quanto à causa e modo de ocorrência". Embora isso não absolva o acusado, foi um elemento considerado no contexto da cautelar.

O magistrado entendeu que a prisão cumpriu seu papel inicial de conter a situação emergencial e garantir a investigação. A partir de então, a "ordem pública" poderia ser protegida por um "arranjo cautelar proporcional e verificável", focado em impedir a reincidência no mesmo tipo de conduta.

Cerco judicial

A liberdade de Victor Gabriel Fagotti não será plena. A prisão preventiva foi substituída por um leque de medidas cautelares, desenhadas para neutralizar qualquer risco de repetição dos crimes e assegurar a presença do réu no processo. As principais são:

Suspensão de Atividade: Ficou proibido de exercer qualquer atividade, remunerada ou não, que envolva guarda, hospedagem, adestramento, resgate, lar temporário, comércio ou intermediação de adoção de animais domésticos ou silvestres

Ficou proibido de exercer qualquer atividade, remunerada ou não, que envolva guarda, hospedagem, adestramento, resgate, lar temporário, comércio ou intermediação de adoção de animais domésticos ou silvestres Proibição de Posse: Não poderá adquirir, manter sob guarda ou ter a posse de qualquer animal

Não poderá adquirir, manter sob guarda ou ter a posse de qualquer animal Restrição de Acesso: Está proibido de frequentar ou ingressar em abrigos, canis, hotéis para pets, clínicas veterinárias e estabelecimentos similares

Está proibido de frequentar ou ingressar em abrigos, canis, hotéis para pets, clínicas veterinárias e estabelecimentos similares Inspeções Aleatórias: Deverá permitir que a DRCA/PCDF realize vistorias aleatórias em sua residência para verificar o cumprimento da proibição de posse de animais

Além dessas, ele terá de comparecer a todos os atos do processo, não mudar de endereço sem autorização e manter seus dados atualizados junto ao juízo. A decisão alerta que o descumprimento de qualquer uma dessas condições poderá levar à decretação de nova prisão preventiva.

Trâmite processual

Victor Fagotti foi preso em flagrante em 3 de setembro e, em audiência de custódia no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva. A justificativa inicial foi a "gravidade concreta" do fato e o "extenso número de mortes", que, segundo o juízo da custódia, representavam um risco à ordem pública e tornavam inviáveis medidas cautelares alternativas. Tentativas posteriores da defesa para reverter a prisão foram indeferidas, inclusive um pedido de Habeas Corpus.

Com o recebimento da denúncia em 18 de setembro, a defesa apresentou sua resposta, na qual pleiteou três coisas: a absolvição sumária do cliente, a revogação da prisão preventiva (ou sua substituição por medidas mais brandas) e uma autorização para que Fagotti fosse avaliado por um médico psiquiatra.

Além da revogação de prisão preventiva, o juiz analisou o pedido de absolvição sumária. Em sua decisão, o magistrado foi categórico ao afirmar que as alegações da defesa intervêm no assunto principal. Ele fundamentou que questões sobre a existência do crime ou a culpabilidade do acusado demandam a instrução processual completa, com a oitiva de testemunhas e a produção de todas as provas.

Da mesma forma, o pedido de avaliação psiquiátrica não foi concedido. O juiz explicou que tal exame depende da instauração de um incidente de insanidade mental, um procedimento formal e autônomo que requer elementos concretos que levantem dúvidas sobre a saúde mental do réu. Como a defesa não apresentou nenhum laudo, relatório médico ou sequer apontou comportamentos anômalos do acusado durante o processo, o pedido foi considerado "genérico e destituído de suporte probatório mínimo".

Barbaridade

O caso, que chocou a opinião pública e mobilizou a Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais (DRCA), remonta a operação realizada no início de setembro de 2025. Ao adentrar um imóvel localizado na Quadra 60 da Avenida Floriano Peixoto, em Planaltina, policiais e peritos do CEPEMA depararam-se com uma cena descrita como "insalubre": 10 cães mortos e outros dois vivos, mas em estado de caquexia (extrema desnutrição e fraqueza), convivendo com fezes ressequidas e sem acesso a água ou alimento.

A investigação apurou que Fagotti operava no local um negócio de hospedagem remunerada de cães, sem a devida licença. Vizinhos relataram à polícia que já percebiam maus odores emanando do local desde julho daquele ano. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra ele, tipificando os crimes sob a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). A acusação detalha que os animais estavam sob a guarda remunerada do acusado, inclusive três que haviam sido resgatados por uma tutora identificada.

O caso agora segue para a fase de produção de provas, onde as teses de acusação e defesa serão, finalmente, colocadas à prova. Enquanto isso, Victor Fagotti responderá ao processo em liberdade, mas sob a sombra de um rígido controle judicial que busca, acima de tudo, evitar que uma tragédia animal como a ocorrida em Planaltina se repita.