DF tem 856 vagas de emprego nesta sexta-feira (17)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 856 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (17/10). Os salários chegam a R$ 3 mil, valor pago em 22 vagas para pedreiro e ladrilheiro, em Santa Maria, e para gerente de restaurante, no Guará 2.

Para pessoas com deficiência (PcDs), há 36 vagas disponíveis em Ceilândia Norte, Ceilândia Centro, Águas Claras, Zona Industrial e Zona Industrial do Guará, com remunerações entre R$ 1.518 e R$ 1.638.

Entre os destaques do dia estão também 60 vagas para repositor de mercadorias. O cargo exige ensino fundamental completo, não requer experiência anterior e oferece salário de R$ 1.562.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo no sistema, permitindo que o candidato seja considerado para futuras oportunidades compatíveis com seu perfil profissional.

Empregadores e empreendedores que desejarem ofertar vagas ou usar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Também é possível utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF): https://sedet.df.gov.br/canal-do-empregador.