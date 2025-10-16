Procurando emprego? Agências oferecem mais de 1 mil vagas nesta quinta

As agências do trabalhador estão com ofertas de 1.034 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (16/10). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades espalhadas pelo Distrito Federal ou por meio aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado à função de ladrilheiro e pedreiro, em Santa Maria, com salário de R$ 3 mil. A função com o maior número de oportunidades disponíveis é o de repositor de mercadorias, com uma oferta de 60 vagas. Para concorrer ao posto, não é necessário comprovar experiência, mas os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).