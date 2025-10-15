Saiba como se inscrever no programa Jovem Candango 2025-2027

A Secretaria da Juventude do Distrito Federal anuncia a abertura das inscrições para o ciclo do Programa Jovem Candango 2025–2027. A nova edição traz ampliação do número de vagas para 1,8 mil jovens, com investimento de R$ 55 milhões. Os brasilienses, de 14 a 18 anos, têm a oportunidade do primeiro emprego, integrando experiência profissional em órgãos públicos, formação educacional e acompanhamento social.

O projeto é uma das principais políticas públicas direcionadas à inclusão social e à formação profissional da juventude da cidade. Durante o contrato, com duração de até 24 meses, os participantes recebem bolsa de meio salário mínimo, vale-alimentação, vale-transporte, férias, 13º salário, seguro de vida, uniforme e acompanhamento pedagógico.



Titular da pasta, André Kubitschek ressaltou a importância do projeto e destacou o objetivo da iniciativa. “O Jovem Candango é mais do que um programa de trabalho. É uma porta aberta para o futuro, que prepara nossos jovens para a vida profissional e para o exercício da cidadania”, destacou o secretário.

Para participar é necessário atender os seguintes requisitos:

Idade entre 14 e 18 anos;

Estar matriculado no ensino fundamental ou médio da rede pública (ou ser bolsista em escola privada);

Residir no Distrito Federal;

Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo;

Estar inscrito no CadÚnico ou em outros programas sociais;

O processo seletivo é gratuito e 100% online, sem necessidade de entrevistas presenciais. A seleção será feita por classificação automática, com base em critérios como idade, renda e escolaridade, conforme edital publicado pela Secretaria da Juventude.

Além das atividades administrativas, o Jovem Candango 2025–2027 vai oferecer oportunidades nas áreas de tecnologia da informação, esporte, educação e agronegócio. As mudanças foram feitas com intuito de incentivar o desenvolvimento de novas competências e ampliar as perspectivas de carreira.

Desde a criação, o programa beneficiou milhares de jovens do Distrito Federal, com a promoção da inclusão social, formação cidadã e inserção segura no mercado de trabalho. “O nosso foco é garantir que cada jovem do Distrito Federal tenha acesso a oportunidades reais de crescimento, aprendizado e transformação social”, concluiu Kubitschek.

Serviço

Os interessados podem realizar a inscrição pelo Portal Cidadão do Governo do Distrito Federal. Mais informações e acesso ao edital completo estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico.