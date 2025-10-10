PL propõe cancelamento do alvará de comércios com bebida adulterada

Com a redução nas vendas de destilados, comercialização de cervejas e chopes aumentou - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um Projeto de Lei (PL), protocolado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), prevê o cancelamento do alvará de estabelecimentos que comercializam bebidas adulteradas. A proposta surge após investigações da Secretaria de Estado de Saúde sobre possíveis casos de intoxicação por ingestão de metanol, presente em bebidas falsificadas.

"Não podemos permitir que estabelecimentos continuem funcionando após colocarem vidas em risco”, afirma Joaquim Roriz Neto (PL), deputado distrital autor do projeto.

De acordo com a proposta, o alvará de licenciamento sanitário será cancelado mediante infração sanitária, dos estabelecimentos envolvidos na conduta de corromper, adulterar ou falsificar bebida, além de vender esses produtos. A fiscalização das infrações fica por responsabilidade dos órgãos de vigilância sanitária do Distrito Federal.

Em entrevista ao Correio, a diretora da Vigilância Sanitária do DF, Márcia Olivé, explica que os vendedores de bebidas sem registro ou adulteradas podem ser multados no valor de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhões. Mas afirma que, enquanto os comerciantes respondem pelo processo, os estabelecimentos podem continuar funcionando.

A ingestão de metanol pode causar cegueira, danos neurológicos e até a morte. "Queremos garantir que quem comete esse tipo de crime perca o direito de operar imediatamente", defende o deputado Roriz Neto.

O PL foi protocolado na quarta-feira (8/10) e segue em tramitação. Ainda passará pela apreciação das comissões e do plenário da CLDF.