Candangolândia e Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta

A Neoenergia lembra ainda que interrupções não programadas podem ocorrer e devem ser comunicadas pelo telefone 116

Segundo a concessionária, caso o trabalho seja concluído antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido sem aviso prévio - (crédito: Divulgação/Neoenergia)
A Neoenergia Brasília realiza, nesta sexta-feira (17/10), serviços de manutenção e modernização da rede elétrica em pontos do Jardim Botânico e da Candangolândia. Por causa das intervenções, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente nos seguintes locais:

Jardim Botânico – das 10h às 16h

  • Condomínio Belvedere Green
  • Fazenda Taboquinha (Chácara Dr. João)
  • Serviço: melhoria e manutenção da rede elétrica

Candangolândia – das 10h às 16h

  • QR 04
  • Serviço: melhoria e manutenção da rede elétrica

Segundo a concessionária, caso o trabalho seja concluído antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido sem aviso prévio. A Neoenergia lembra ainda que interrupções não programadas podem ocorrer e devem ser comunicadas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento especializado pelo número 0800 701 0155, por meio de aparelho adaptado.

Por Correio Braziliense
postado em 17/10/2025 08:20
