Candangolândia e Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta

A Neoenergia Brasília realiza, nesta sexta-feira (17/10), serviços de manutenção e modernização da rede elétrica em pontos do Jardim Botânico e da Candangolândia. Por causa das intervenções, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente nos seguintes locais:

Jardim Botânico – das 10h às 16h

Condomínio Belvedere Green



Fazenda Taboquinha (Chácara Dr. João)

Serviço: melhoria e manutenção da rede elétrica

Candangolândia – das 10h às 16h

QR 04



Serviço: melhoria e manutenção da rede elétrica

Segundo a concessionária, caso o trabalho seja concluído antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido sem aviso prévio. A Neoenergia lembra ainda que interrupções não programadas podem ocorrer e devem ser comunicadas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento especializado pelo número 0800 701 0155, por meio de aparelho adaptado.



