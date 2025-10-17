Candangolândia e Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta

A Neoenergia Brasília realiza, nesta sexta-feira (17/10), serviços de manutenção e modernização da rede elétrica em pontos do Jardim Botânico e da Candangolândia. Por causa das intervenções, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente nos seguintes locais:
Jardim Botânico – das 10h às 16h
- Condomínio Belvedere Green
- Fazenda Taboquinha (Chácara Dr. João)
- Serviço: melhoria e manutenção da rede elétrica
Candangolândia – das 10h às 16h
- QR 04
- Serviço: melhoria e manutenção da rede elétrica
Segundo a concessionária, caso o trabalho seja concluído antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido sem aviso prévio. A Neoenergia lembra ainda que interrupções não programadas podem ocorrer e devem ser comunicadas pelo telefone 116.
Clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento especializado pelo número 0800 701 0155, por meio de aparelho adaptado.
