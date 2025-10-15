Condomínio em Águas Claras está mais de 15 horas sem energia elétrica

Por Ana Carolina Alli

Moradores do condomínio Acqua Village, em Águas Claras, estão sem energia elétrica desde as 7h desta quarta-feira (15/10), após o furto de cabos da rede da Neoenergia. Apesar de as informações iniciais da empresa indicarem que o fornecimento seria restabelecido em até duas horas, o prédio continua sem energia elétrica até o momento. Os moradores relatam que, ao entrarem em contato com a Neoenergia, os atendentes não souberam informar se o reparo será feito ainda nesta quarta-feira, o que aumentou a insatisfação.



A jornalista Rosana Maria, moradora do condomínio, diz que ficou sabendo da falta de energia elétrica por meio de um grupo no WhatsApp dos residentes. Ela conta que pessoas ainda não identificadas cortaram uma cerca do condomínio e furtaram cabos da fiação da Neoenergia, por volta das 7h. Rosana reclama que não houve assistência adequada por parte da empresa distribuidora de energia.



“Desde então, a Neoenergia fala sempre que virá em duas horas, mas nunca aparece. A última vez que um vizinho fez a reclamação, falaram que, agora, só em 24 horas. Eles sequer vieram aqui. A gente está sem luz, sem energia e sem satisfação nenhuma", reclamou.



Além do transtorno causado pela falta de energia, Rosana manifesta preocupação com vizinhos que podem ter mais dificuldades para enfrentar a falta de energia. “A gente mora em um condomínio de 24 andares, onde o gerador funciona por apenas 24 horas. Daqui a pouco ele não vai funcionar mais. Como fica a situação das pessoas idosas aqui?”



Para a moradora Gizane Dias, a situação também é delicada. Ela é mãe de uma menina de 5 anos, que tem diabetes, e toma, diariamente, um medicamento que precisa ficar constantemente refrigerado.“Minha filha faz uso de insulina. Consegui mantê-las em temperatura fria, com as bolsas de gelo, até o momento. Mas como não temos previsão de retorno, entrei em contato com amigos para que pudessem guardar a medicação, ainda correndo risco de perdê-la”, desabafou.



A Neoenergia não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho