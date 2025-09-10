InícioCidades DF
Prisão

Sequestradores são presos em operação da PMGO e da PMDF na Candangolândia

Os criminosos exigiram que a vítima fosse até um cartório, em Goiás, para assinar documentos. Eles teriam sido contratados por uma mulher, em razão de um desacordo comercial

Dupla foi localizada pela Polícia Militar abastecendo na região de postos e motéis da Candangolândia - (crédito: Divulgação/CPE Luziânia )
Um homem foi rendido por dois sequestradores, na manhã desta quarta-feira (10/9), na Candangolândia. Obrigado a entrar em uma Ecosport prata, ele foi ameaçado com uma furadeira e agredido com socos. O filho da vítima viu o pai sendo colocado no veículo, anotou a placa e denunciou à polícia. Veja o momento da prisão: 

O Correio apurou que os criminosos exigiram que a vítima fosse até um cartório, em Goiás, para assinar documentos. Eles teriam sido contratados por uma mulher, em razão de um desacordo comercial com a vítima.

Por volta das 11h, os criminosos abandonaram o homem no Park Way e fugiram. Localizada pela Polícia Militar na região de postos e motéis da Candangolândia, a dupla foi levada para a 11ª Delegacia de Polícia. O carro usado para praticar o crime não era deles. Aos policiais, eles disseram que uma mulher os contratou. Um deles afirmou que receberia R$ 3 mil para dirigir o veículo.

Nota em atualização

