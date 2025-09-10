Sequestradores são presos em operação da PMGO e da PMDF na Candangolândia

Dupla foi localizada pela Polícia Militar abastecendo na região de postos e motéis da Candangolândia - (crédito: Divulgação/CPE Luziânia )

Um homem foi rendido por dois sequestradores, na manhã desta quarta-feira (10/9), na Candangolândia. Obrigado a entrar em uma Ecosport prata, ele foi ameaçado com uma furadeira e agredido com socos. O filho da vítima viu o pai sendo colocado no veículo, anotou a placa e denunciou à polícia. Veja o momento da prisão:

O Correio apurou que os criminosos exigiram que a vítima fosse até um cartório, em Goiás, para assinar documentos. Eles teriam sido contratados por uma mulher, em razão de um desacordo comercial com a vítima.

Por volta das 11h, os criminosos abandonaram o homem no Park Way e fugiram. Localizada pela Polícia Militar na região de postos e motéis da Candangolândia, a dupla foi levada para a 11ª Delegacia de Polícia. O carro usado para praticar o crime não era deles. Aos policiais, eles disseram que uma mulher os contratou. Um deles afirmou que receberia R$ 3 mil para dirigir o veículo.

