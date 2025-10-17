Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 48 milhões - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

O concurso 2.928 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (16/10), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 14, 24, 29, 32, 46 e 48. O próximo sorteio será realizado neste sábado (18/10) e o prêmio está acumulado em R$ 48 milhões.

Apesar do prêmio principal não ter sido sorteado, a modalidade da quina teve 49 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 43.893,90. A quadra registrou 3.987 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 889,20.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.