Homem é espancado após furtar celulares dentro de ônibus do BRT em Santa Maria

Um homem de 46 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (16/10), suspeito de furtar quatro celulares dentro de um ônibus do BRT, em Santa Maria. Antes da chegada da Polícia Militar (PMDF), ele foi espancado por passageiros que perceberam a ação.

De acordo com o 26º Batalhão da PMDF, o suspeito foi contido por populares dentro do coletivo e estava com os aparelhos furtados em mãos. No momento da prisão, ele vestia uniforme de funcionário rodoviário, possivelmente para tentar se disfarçar entre os passageiros.

O homem possui 19 passagens pela polícia, incluindo crimes de roubo, tráfico e furto, e cumpria prisão domiciliar quando foi flagrado. Devido às agressões sofridas, ele precisou ser levado ao Hospital Regional de Santa Maria antes de ser encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde o caso foi registrado.

Os quatro celulares foram recuperados, e duas vítimas compareceram à delegacia para fazer o reconhecimento e reaver os bens.