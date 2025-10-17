InícioCidades DF
Pedestre fica ferido após ser atropelado por carro no Eixão Sul

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, o conduziram para uma unidade hospitalar

Um pedestre foi atropelado por um carro, no Eixão Sul, na altura da 212 sul. O acidente ocorreu por volta às 22h47, desta quinta-feira (16/10) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para o atendimento da ocorrência.

A vítima, um homem adulto, foi encontrada com ferimentos, no entanto, a gravidade não foi detalhada pelos socorristas. Os militares realizaram os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, o conduziram para uma unidade hospitalar.

Não há informações sobre a dinâmica do atropelamento. Também não foram repassados dados sobre o motorista envolvido ou sobre eventuais bloqueios no trânsito da via.

