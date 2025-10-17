InícioCidades DF
BEBIDA ADULTERADA

Mais de 23 mil litros de bebidas são descartadas em aterro sanitário no DF

Material foi descartado pela Vigilância Sanitária do DF no aterro sanitário de Samambaia nesta sexta (17/10)

Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Um volume de mais de 23 mil litros de bebidas apreendidas pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal foi descartado no aterro sanitário de Samambaia nesta sexta-feira (17/10).

“Algumas bebidas estavam vencidas, outras não tinham informação de onde tinha sido produzido, outras não tinham informação nenhuma acerca da origem de lote ou de conteúdo”, explicou o auditor da Vigilância Sanitária, Allex Moraes. “Em razão dessas irregularidades, esses produtos foram recolhidos em distribuidoras, bares e outros estabelecimentos do comércio de alimentos e hoje estão sendo entregues aqui ao SLU”, completou.

A fiscalização foi intensificada nos últimos dois meses no Distrito Federal por conta dos casos de intoxicação por metanol registrados em outras regiões do Brasil. Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a Secretaria de Saúde (SES DF) realizou e participou de mais de 3.706 fiscalizações, que resultaram em 194 autuações de estabelecimentos.

Por Mila Ferreira
17/10/2025
