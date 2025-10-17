Policial militar de folga impede assalto e salva homem em Ceilândia

PM de folga reage a assalto e salva vítima em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um policial militar que estava de folga impediu um assalto e salvou a vida de um homem na QNN 1, Ceilândia Norte. Ele ouviu gritos de socorro vindos da rua e, ao sair de casa para verificar o que acontecia, encontrou dois indivíduos armados com uma faca agredindo e tentando roubar o homem.

O militar interveio imediatamente, conseguindo conter um dos suspeitos até a chegada do reforço policial. Equipes de rádio patrulhamento do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas por volta das 22h30 desta quinta-feira (16/10) e chegaram rapidamente ao local.

Eles prenderam o autor e o conduziram à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foi autuado em flagrante. O segundo suspeito conseguiu fugir e ainda está sendo procurado.

A vítima, que apresentava ferimentos na região do rosto, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A faca utilizada no crime foi apreendida.