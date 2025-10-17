Incêndio atinge ferro-velho em Ceilândia durante a madrugada

Um incêndio de grandes proporções atingiu um ferro-velho na QNQ 5, em Ceilândia, durante a madrugada desta sexta-feira (17/10). O fogo começou às 3h24 e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que deslocou nove viaturas para conter as chamas.

Ao chegarem ao local, os socorristas se depararam com intensa fumaça saindo do interior da edificação. Por questões de segurança, a energia elétrica foi desligada por conta da presença de fios soltos. Em seguida, as equipes iniciaram o combate às chamas utilizando água e espuma para controlar a propagação do fogo entre os materiais armazenados.

Enquanto os bombeiros atuavam no controle do incêndio, outras equipes realizaram a retirada de moradores das residências vizinhas para evitar intoxicação pela fumaça. Segundo a corporação, não houve registro de feridos.

Após o combate, foram acionados a Defesa Civil, a Polícia Civil e a perícia do Corpo de Bombeiros para realização dos procedimentos legais. A área foi entregue ao responsável pelo estabelecimento. As causas do incêndio ainda serão investigadas.







