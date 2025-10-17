Aos prantos, Taís Araújo desabafa sobre fim de 'Vale Tudo': 'Alívio' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Taís Araujo emocionou os fãs ao dividir um registro especial nas redes sociais. A atriz, que interpreta a protagonista Raquel em "Vale Tudo", releitura da clássica novela das 21h escrita por Manuela Dias, compartilhou um vídeo feito nos bastidores de sua despedida do projeto.

Em tom reflexivo, Taís revelou o turbilhão de emoções que sentiu ao encerrar esse ciclo.

“O fato é que hoje eu tô indo para o último dia de gravação de "Vale Tudo". São tantos sentimentos misturados assim, eu não vou negar que é um alívio porque muito tempo envolvida em um trabalho, mas ao mesmo tempo um trabalho tão bonito, tão importante na minha história que eu acho que realmente me coloca num outro lugar”, desabafou.

A conexão com Raquel foi profunda e transformadora, segundo a própria artista.

“Personagem que eu dei a minha alma por ela. Preciso dizer: eu amo a Raquel. Eu sou muito apaixonada por essa personagem. Pelos dilemas dela, pelas questões dela, pelo que atravessa essa mulher. Essa mulher que representa a maioria das mulheres brasileiras que estão no corre, né? Pra levar suas vidas, muitas vezes abrem mão dos seus sonhos em prol de cuidar da sua família”, refletiu.

A intensidade emocional vivida nas gravações, inclusive, fez com que a atriz acessasse sentimentos pessoais.

“Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos mesmo. Profundos de inseguranças que são minhas também enquanto mãe. Ao mesmo tempo, profissionalmente, ela me fez em algumas cenas, eu estava ali vivendo aquela história. Eu estava inteira”, afirmou.

Segundo Taís, o envolvimento com o papel exigiu entrega total em cada cena. “É um momento de entrega e concentração absolutos. Parecia estado meditativo. Eu não estava em nenhum outro lugar, eu estava ali, inteira, plena, dedicada, querendo muito contar uma história”, pontuou.

“Querendo muito que as mulheres olhassem para aquela mulher e além de sentir, óbvio, a dor e os problemas que atravessam ela, que passam, permeiam muitas de nós, mas também sentissem muito orgulho de ser quem elas são, das escolhas delas, de optar, de escolher seguir o caminho da ética e da honestidade”, pontuou.

Encerrando o vídeo, a atriz deixou no ar o sentimento que levará consigo após essa jornada. “Nossa, comecei o dia assim, como será que vou terminar? Acho que vou terminar explosiva de felicidade. É isso, deixa eu tomar o meu banho, me arrumar e partiu serviço”, disse, sorridente.