InícioCidades DF
LUTO

Estudante morto na Asa Sul é homenageado por moradores

Homenagem com flores deixadas por morador da Asa Sul emociona comunidade no local onde Isaac Vilhena, de 17 anos, foi morto após tentar recuperar pertences roubados; suspeitos foram apreendidos e caso é investigado pela DCA

Homenagem a Isaaque, na 113 Sul - (crédito: Minervino Junior/C.B/D.A Press)
Homenagem a Isaaque, na 113 Sul - (crédito: Minervino Junior/C.B/D.A Press)

Flores deixadas no chão marcaram a homenagem feita por Pedro Santa Fé, morador da 113 Sul, no local onde o estudante Isaac Vilhena, de 17 anos, foi esfaqueado durante um assalto na noite de sexta-feira (17/10). O gesto silencioso emocionou quem passou pela Entrequadra 112/113 Sul neste sábado (18/10) e simbolizou a dor e a indignação da comunidade diante da morte do jovem, que estudava no Colégio Militar e era conhecido por sua dedicação aos estudos e ao esporte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que Isaac é atingido por uma facada no peito durante a tentativa de recuperar os pertences roubados por cinco suspeitos. Nas imagens, é possível ver o estudante correndo atrás dos criminosos antes de ser golpeado. Logo depois, alguns moradores passam pelo local sem perceber o que havia acontecido.

De acordo com informações apuradas pelo Correio, o adolescente jogava vôlei com amigos no parque da entrequadra quando o grupo foi abordado por assaltantes. Após o ataque, socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, segundo testemunhas, o atendimento demorou cerca de 30 minutos para chegar, e a ambulância levou quase uma hora. Isaac foi levado em estado grave ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu localizar os suspeitos por meio do rastreamento do celular da vítima. Seis adolescentes foram apreendidos no Paranoá. Durante a abordagem, o grupo informou que o autor da facada havia fugido, mas ele acabou sendo encontrado pouco depois pelos militares. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press
  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press
  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press
  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press
  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press
  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press
  • Homenagem a Isaaque, na 113 Sul
    Homenagem a Isaaque, na 113 Sul Minervino Junior/C.B/D.A Press

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 18/10/2025 11:39 / atualizado em 18/10/2025 11:51
SIGA
x