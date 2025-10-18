Estudante morto na Asa Sul é homenageado por moradores

Flores deixadas no chão marcaram a homenagem feita por Pedro Santa Fé, morador da 113 Sul, no local onde o estudante Isaac Vilhena, de 17 anos, foi esfaqueado durante um assalto na noite de sexta-feira (17/10). O gesto silencioso emocionou quem passou pela Entrequadra 112/113 Sul neste sábado (18/10) e simbolizou a dor e a indignação da comunidade diante da morte do jovem, que estudava no Colégio Militar e era conhecido por sua dedicação aos estudos e ao esporte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que Isaac é atingido por uma facada no peito durante a tentativa de recuperar os pertences roubados por cinco suspeitos. Nas imagens, é possível ver o estudante correndo atrás dos criminosos antes de ser golpeado. Logo depois, alguns moradores passam pelo local sem perceber o que havia acontecido.

Leia também: Vídeo mostra momento em que estudante é esfaqueado na Asa Sul

De acordo com informações apuradas pelo Correio, o adolescente jogava vôlei com amigos no parque da entrequadra quando o grupo foi abordado por assaltantes. Após o ataque, socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, segundo testemunhas, o atendimento demorou cerca de 30 minutos para chegar, e a ambulância levou quase uma hora. Isaac foi levado em estado grave ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também: Adolescente morre após ser esfaqueado na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu localizar os suspeitos por meio do rastreamento do celular da vítima. Seis adolescentes foram apreendidos no Paranoá. Durante a abordagem, o grupo informou que o autor da facada havia fugido, mas ele acabou sendo encontrado pouco depois pelos militares. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Leia também: Saiba quem é o estudante assassinado na Asa Sul

















