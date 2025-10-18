InícioCidades DF
TRAGÉDIA

Velório de adolescente esfaqueado na Asa Sul será neste domingo

Isaac Vilhena, de 16 anos, foi morto ao tentar recuperar o celular durante assalto na 112/113 Sul

Seis menores de idade, suspeitos do crime, foram apreendidos pela PMDF no Paranoá - (crédito: Reprodução Redes Sociais )
Seis menores de idade, suspeitos do crime, foram apreendidos pela PMDF no Paranoá - (crédito: Reprodução Redes Sociais )

O Correio apurou que o velório do estudante Isaac Vilhena, de 16 anos, será realizado neste domingo (19/10), às 14h. O adolescente morreu esfaqueado na noite de sexta-feira (17/10), por volta das 18h, dentro de um parque localizado na entrequadra da 112/113 Sul.

Segundo testemunhas, Isaac, que vestia uniforme escolar, jogava bola com um amigo quando foi abordado por assaltantes. O jovem teria corrido atrás dos suspeitos para tentar recuperar o celular e acabou atingido por uma facada no peito.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro e o encaminhou ao Hospital de Base, mas ele não resistiu. Horas depois, seis menores foram apreendidos pela Polícia Militar, no Paranoá, suspeitos de participação no crime.

Por Giovanna Kunz e Vitória Torres*
postado em 18/10/2025 12:45 / atualizado em 18/10/2025 12:58
