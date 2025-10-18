Colégio Militar de Brasília lamenta morte de estudante esfaqueado na Asa Sul

Escola expressou desolação com a perda do aluno do 2º ano do Ensino Médio - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Colégio Militar de Brasília, localizado na Asa Norte, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte do estudante Isaac Vilhena, de 16 anos, esfaqueado dentro de um parque na entrequadra 112/113 Sul, na noite de sexta-feira (17/10).

Na publicação, a escola expressou profunda desolação com a perda do aluno do 2º ano do Ensino Médio. “É com imensa consternação que o Colégio Militar de Brasília comunica a notícia do precoce falecimento de nosso aluno Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes”, diz o texto.

“Não há palavras que possam, de fato, traduzir tamanha dor, mas, em meio à profunda tristeza dessa inesperada e avassaladora despedida, a memória do jovem Isaac não se apagará. Que nosso bom Deus, em sua infinita misericórdia, o receba em paz e possa confortar a família enlutada, com a qual todos nos solidarizamos”, completa.

