TRAGÉDIA

Vizinhança lamenta morte de adolescente na Asa Sul: "Era muito querido"

Em nome da família, o síndico convidou moradores e amigos para a cerimônia de despedida; vizinhos e comerciantes relatam comoção pela morte do adolescente

Isaac Vilhena aos 14 anos: foto cedida pela família mostra jovem dedicado a fé - (crédito: Cedido ao Correio )
O clima é de tristeza e comoção na Quadra 112 da Asa Sul, onde vivia o adolescente Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais, 16 anos, morto após ser vítima de um ato infracional análogo a latrocínio, na última sexta-feira (17/10). Em nome da família, o síndico do condomínio onde o jovem morava convidou toda a vizinhança para a cerimônia de despedida.

Moradores e comerciantes locais conversaram com a reportagem do Correio e, mesmo sem se identificar, demonstraram profundo carinho por Isaac. Uma senhora que trabalha em uma banca próxima contou que acompanhou o crescimento do menino, que morava na quadra desde muito pequeno e costumava brincar na rua com os amigos. Todos os dias, ele esperava o transporte escolar em frente a loja. “A marca registrada dele era a educação, a gentileza e a preocupação com o próximo”, disse emocionada.

Outro vizinho afirmou que o clima no bloco é de revolta e incredulidade. “Está difícil lidar com a notícia. O Isaac era muito querido. Nunca passava despercebido. Era conhecido por todos, sempre atencioso, muito educado com os moradores e também com os funcionários do prédio”, contou.

Um colaborador do condomínio, que também preferiu não se identificar, lembrou que Isaac frequentava a igreja da própria quadra ao lado da mãe. Segundo ele, o jovem era “um menino prodígio, muito respeitador, um verdadeiro garoto de ouro”.

Cerimônia de despedida

A cerimônia em homenagem a Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais será realizada neste domingo (19/10/2025), a partir das 14h, na Capela 01 do Cemitério Campo da Esperança, localizada na SGAS 915 – Asa Sul, Brasília (DF). O sepultamento está previsto para as 16h30.

O síndico do condomínio, em nome da família, convidou todos os moradores e amigos a se unirem em pensamento e oração neste momento de dor e despedida.

 

Saiba Mais

 

Jéssica Andrade - Especial para o Correio

postado em 18/10/2025 16:22
