Mais de 54 mil candidatos para professores temporário

As provas objetivas foram aplicadas em dois turnos: pela manhã, para todos os componentes curriculares; e à tarde, para o cargo de pedagogo - (crédito: Material cedido ao Correio )

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) realizou, ontem, o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professores substitutos da rede pública. As provas objetivas foram aplicadas em dois turnos: pela manhã, para todos os componentes curriculares; e à tarde, para o cargo de pedagogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Aguiar, o processo contou com 54,5 mil inscritos. Presente na Unip, um dos locais de aplicação das provas, ela destacou a importância do momento: "Hoje é um dia de muita expectativa, pois são esses professores que integrarão a força de trabalho da secretaria em 2026, substituindo os docentes efetivos que estiverem fora da regência de classe."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celularOs portões foram abertos às 7h45, com fechamento às 8h45 para os candidatos de todos os componentes curriculares. Já para os concorrentes da área de Pedagogia, o acesso ocorreu das 14h45 às 15h45. Ana Paula reforçou que o processo seletivo, regido pelo Edital nº 36, de 26 de agosto de 2025, não prevê número fixo de vagas. "O objetivo do PSS é formar um banco de profissionais aprovados que poderão ser convocados conforme a necessidade da rede", explicou.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e o secretário-executivo, Isaias Aparecido, acompanharam a aplicação das provas ao lado da equipe da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep). Hélvia destacou a boa estrutura oferecida aos participantes: "Pude verificar, em diversas instituições de ensino, a organização por parte da entidade responsável pela execução do exame. Fiquei muito satisfeita com o suporte oferecido aos candidatos com deficiência."



