InícioCidades DF
Tempo

Chuva forte cai em diversos pontos do DF na noite deste domingo (19/10)

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas e rajadas de vento

Chuva forte na Asa Norte surpreendeu os moradores - (crédito: Material cedido ao Correio)
Chuva forte na Asa Norte surpreendeu os moradores - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na noite deste domingo (19/10), moradores de diversas regiões do Distrito Federal foram surpreendidos por uma chuva intensa. Em Águas Claras, Ceilândia, Samambaia Sul, Asa Norte e Setor de Industrias Gráficas, o temporal chamou atenção pela intensidade e foi registrado por moradores e pessoas que estavam na região. Na Via Estrutural, a precipitação também foi intensa, reduzindo a visibilidade e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o dia já indicava tempo instável em todo o DF, com temperaturas entre 20°C e 28°C,  uma ligeira queda em relação aos últimos dias. A umidade relativa do ar variou entre 90% e 40%.

Durante o dia, o céu permaneceu nublado, mas foi no início da noite que o temporal ganhou força. Há cerca de seis horas, o Inmet emitiu um alerta laranja para chuvas intensas, com risco de rajadas de vento e trovoadas isoladas em várias regiões administrativas.


Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 19/10/2025 20:38
SIGA
x