Chuva forte cai em diversos pontos do DF na noite deste domingo (19/10)

Na noite deste domingo (19/10), moradores de diversas regiões do Distrito Federal foram surpreendidos por uma chuva intensa. Em Águas Claras, Ceilândia, Samambaia Sul, Asa Norte e Setor de Industrias Gráficas, o temporal chamou atenção pela intensidade e foi registrado por moradores e pessoas que estavam na região. Na Via Estrutural, a precipitação também foi intensa, reduzindo a visibilidade e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o dia já indicava tempo instável em todo o DF, com temperaturas entre 20°C e 28°C, uma ligeira queda em relação aos últimos dias. A umidade relativa do ar variou entre 90% e 40%.

Durante o dia, o céu permaneceu nublado, mas foi no início da noite que o temporal ganhou força. Há cerca de seis horas, o Inmet emitiu um alerta laranja para chuvas intensas, com risco de rajadas de vento e trovoadas isoladas em várias regiões administrativas.



