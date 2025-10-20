InícioCidades DF
CHUVAS

Chuva alaga Hospital Materno Infantil de Brasília

Técnicos trabalham no local nesta segunda-feira (20/10); Secretaria de Saúde informa que há um projeto de reforma do sistema de cobertura do centro médico

Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foi alagado - (crédito: Divulgação: Secretaria de Saúde)
Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foi alagado - (crédito: Divulgação: Secretaria de Saúde)

O Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foi alagado na noite de domingo (19/10) em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A Secretaria de Saúde do DF informou que, apesar do sistema de calhas do hospital passar por manutenções preventivas e corretivas regulares, o volume elevado de água superou sua capacidade de vazão, ocasionando o transbordamento. Assim, uma equipe de manutenção foi acionada e continua trabalhando no local nesta segunda-feira (20/10).

Segundo a pasta, está em andamento um projeto de reforma integral do sistema de cobertura que contempla a ampliação da capacidade de escoamento das calhas e a adequação da drenagem pluvial.

Mesmo com o vazamento, o centro de saúde segue funcionando normalmente.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 20/10/2025 15:11
SIGA
x