Chuva alaga Hospital Materno Infantil de Brasília

O Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foi alagado na noite de domingo (19/10) em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde do DF informou que, apesar do sistema de calhas do hospital passar por manutenções preventivas e corretivas regulares, o volume elevado de água superou sua capacidade de vazão, ocasionando o transbordamento. Assim, uma equipe de manutenção foi acionada e continua trabalhando no local nesta segunda-feira (20/10).

Segundo a pasta, está em andamento um projeto de reforma integral do sistema de cobertura que contempla a ampliação da capacidade de escoamento das calhas e a adequação da drenagem pluvial.



Mesmo com o vazamento, o centro de saúde segue funcionando normalmente.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates