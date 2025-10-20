InícioCidades DF
Mais de 75 milhões de bilhetes concorrem a R$ 3,5 milhões no Nota Legal

Sorteio será realizado em 18 de novembro. Ao todo, serão sorteados 12,6 mil bilhetes

Puderam gerar bilhetes os consumidores que pediram CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025 - (crédito: Agência Brasília)
O segundo sorteio de 2025 do programa Nota Legal registrou 75.150.112 bilhetes eletrônicos gerados. A informação consta no Edital nº 02, de 16 de outubro de 2025, publicado nesta segunda-feira (20/10). O sorteio será realizado em 18 de novembro.

Ao todo, serão sorteados 12,6 mil bilhetes, com um total de R$ 3,5 milhões — incluindo um prêmio principal de R$ 1 milhão isento de impostos. Os vencedores serão avisados por e-mail, mas também podem consultar os resultados na área restrita do portal Nota Legal.

Cada cupom fiscal com CPF equivale a um bilhete eletrônico numerado, e cada participante poderia cadastrar até 200 documentos por mês. Puderam gerar bilhetes os consumidores que solicitaram CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025, além de estarem cadastrados no programa e em dia com a Receita do Distrito Federal até 9 de setembro, data-limite para regularização de débitos.

Por Raphaela Peixoto
postado em 20/10/2025 12:26
