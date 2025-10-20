Mais de 75 milhões de bilhetes concorrem a R$ 3,5 milhões no Nota Legal

Puderam gerar bilhetes os consumidores que pediram CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025 - (crédito: Agência Brasília)

O segundo sorteio de 2025 do programa Nota Legal registrou 75.150.112 bilhetes eletrônicos gerados. A informação consta no Edital nº 02, de 16 de outubro de 2025, publicado nesta segunda-feira (20/10). O sorteio será realizado em 18 de novembro.

Ao todo, serão sorteados 12,6 mil bilhetes, com um total de R$ 3,5 milhões — incluindo um prêmio principal de R$ 1 milhão isento de impostos. Os vencedores serão avisados por e-mail, mas também podem consultar os resultados na área restrita do portal Nota Legal.

Cada cupom fiscal com CPF equivale a um bilhete eletrônico numerado, e cada participante poderia cadastrar até 200 documentos por mês. Puderam gerar bilhetes os consumidores que solicitaram CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025, além de estarem cadastrados no programa e em dia com a Receita do Distrito Federal até 9 de setembro, data-limite para regularização de débitos.