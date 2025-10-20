Shahram Afrahi, professor da UnB, morre aos 60 anos

Shahram Afrahi durante a exposição do trabalho dos alunos, na comercial da 404 Norte - (crédito: Arquivo pessoal)

O professor Shahram Afrahi morreu aos 60 anos na sexta-feira (17/10). Ele dava aulas de desenho. A causa da morte do professor não foi divulgada. O velório será nesta segunda, das 14h às 16h, no Campo da Esperança da Asa Sul.

Shahram era doutor em artes visuais pela Universidade de Brasília (2012), mestre em história (2000) e graduado em arquitetura e urbanismo (1994), também pela UnB. Entre as lembranças que o professor deixou nos alunos está a exposição dos trabalhos, que costumavam ser mostrados na parede de um bar em frente ao Pão de Açúcar, na 404/405 Norte.

A Universidade de Brasília (UnB) lamentou a morte de Shahram, docente do Instituto de Artes. "O professor deixa um legado de dedicação ao ensino e à pesquisa e à produção artística, contribuindo de forma significativa para a formação de gerações de profissionais e para o fortalecimento das artes na UnB. A instituição se solidariza com familiares, amigos, colegas e estudantes neste momento de dor", disse a UnB.

A professora Therese Hofmann, do Instituto de Artes da UnB, também lamentou a morte de Shahram, a quem conheceu na década de 1990. "Viramos amigos, trabalhamos juntos em várias oportunidades ao longo desses anos todos. Ele atuou em diversos momentos como professor substituto e pesquisador visitante no Departamento de Artes Visuais. Uma figura! Muito querido", escreveu.

