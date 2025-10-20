Secretário detalha desafios da segurança no Distrito Federal após morte de adolescente

O caso Isaac Vilhena foi tema do CB. Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (20/10). O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, abordou o recente caso da morte do adolescente na Asa Sul, na última sexta-feira (17/10). Em conversa com as jornalistas Samanta Sallum e Adriana Bernardes, o titular da pasta também falou sobre as estratégias em curso para conter o avanço da criminalidade entre menores e os principais gargalos da segurança em Brasília.

Logo no início da conversa, Avelar foi questionado sobre o caso do jovem estudante esfaqueado dentro da entrequadra 112/113 Sul, durante um assalto que resultou em latrocínio (roubo seguido de morte). Ele reconheceu o impacto simbólico da morte do adolescente numa região considerada de baixa criminalidade, principalmente por conta da frieza demonstrada pelos autores.

“O depoimento do delegado que ouviu os responsáveis por esse crime é muito elucidativo. Ele fala que, dos sete apreendidos, somente um demonstrou algum tipo de sensibilidade. Percebe-se que eles sabem jogar com isso e que não vão ser responsabilizados. Em tese, a lei diz que ele desconhece o fato criminoso, mas, na verdade, ele conhece muito bem”, afirmou.

Avelar defendeu mudanças na legislação que tragam mais responsabilização a menores infratores. “Particularmente, acho um absurdo. Seguimos uma legislação de 1940 — nem mesmo os adultos daquela época tinham o grau de informação que hoje têm os nossos menores. Dizer que um rapaz de 15, 16 ou 17 anos não tem noção do que está fazendo é horrível”, disse.

Estratégias e metas

Para lidar com o panorama, o secretário de Segurança sustentou a necessidade de ações mais amplas e com menor foco em punir. Um dos focos de prevenção é garantir vagas para jovens nas escolas da capital federal. “É importante também a obrigatoriedade de que esses jovens estejam na escola. Um exemplo que podemos trazer para cá é o do Reino Unido, onde, se um jovem está na rua no horário em que deveria estar na escola, pode ser abordado, e os pais podem responder administrativamente, como uma espécie de abandono de incapaz”.

Ele também mencionou que a pasta está reeditando projetos voltados a esporte e cultura, a fim de afastar esse público da criminalidade. “Temos, por exemplo, o Esporte à Meia-Noite, que leva os jovens que buscam lazer para praticar esporte no período noturno. E também realizamos o Picasso Não Pichava, na linha de ensinar a cantar, pintar etc. O importante é entender que não existe solução milagrosa”, informou.

O convidado, no entanto, destacou que, mesmo hoje, os resultados obtidos pela Segurança Pública são promissores. “Tivemos o menor número de homicídios de toda a série histórica, que é medida desde 1975. E o menor número de latrocínios. Em 2001, tivemos 84 latrocínios e em 2025, 8. Os números reais mostram que Brasília é a segunda capital mais segura do Brasil, perdendo apenas para Florianópolis. Mas enquanto houver um (crime) não temos o que comemorar”, pontuou.