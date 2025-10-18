Adolescente que matou Isaac foi apreendido 18 dias atrás por tráfico

18/10/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Adolescente(Isaac Augusto) vítima de assalto seguido de morte na Praça da 112/113 Sul. Fachada da Delegacia da Criança e Adolescente. DCA - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Morador do Paranoá, adolescente apreendido na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), com outros dois jovens, foi identificado como autor da facada que tirou a vida de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais, 16 anos, durante um assalto na entrequadra 112/ 113 Sul. O jovem já tinha sido apreeendido no dia 30 de setembro por tráfico de drogas.

A 1ª DP registrou como um latrocínio ocorrido na SQS 112, nas proximidades do parque onde Isaac jogava bola com um amigo. O crime foi praticado com arma branca. Sete jovens foram levados para a DCA, três permanecem lá.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, está acompanhando de perto as apurações do caso. “É muito chocante no nosso país vermos jovens de 14, 15 anos, nas ruas, ociosos, cometendo crimes em vez de estarem nas escolas ou em atividades que contribuam para a formação educacional e profissional. Temos de fazer essa séria reflexão. Além de perguntar sobre policiamento, questionar o por quê desses jovens estarem nas ruas. É uma questão que vai além da segurança pública. Da nossa parte, estamos fazendo tudo para a prevenção e mais uma vez em poucas horas o crime foi elucidado pela polícia”, disse ao Correio, Sandro Avelar.

O secretário prestou solidariedade à família e lembrou que ele mesmo foi um adolescente que jogava bola exatamente no mesmo parque. “Eu cresci naquela quadra, jogava bola ali. Estamos todos em comoção”, contou. Segundo ele, a dinâmica do crime aponta ter sido uma caso que não deve estar associado a quadrilhas especializadas. "Não temos esse tipo de crime organizado aqui no DF. A ocorrência mostra que os menores envolvidos não têm experiência, e levaram um celular que pôde ser rastreado", explicou. Avelar ainda destacou que a região é uma das mais seguras não só do DF como do "mundo", pelo baixos índices de criminalidade.