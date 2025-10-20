Saiba onde buscar serviços relacionados à energia elétrica nesta semana

A Neoenergia oferta serviços técnicos e comerciais, além de orientações segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica - (crédito: Divulgação/Agência Brasília )

A Neoenergia Brasília oferece atendimentos presenciais para a população da capital. Estão, entre os serviços: parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, além de orientações sobre segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica. Durante esta semana, a empresa estará presente nos projetos Na Sua Hora e PEM nas Cidades.

Na próxima quarta (22/10) e quinta-feira (23/10), das 16h às 22h, a Neoenergia estará na 7ª edição do projeto Na Sua Hora, no estacionamento ao lado do Águas Claras Shopping. O evento promove vários serviços ao público que não tem possibilidade de acessar as unidades do Na Hora em horário comercial.

Na sexta (24), a Neoenergia também estará na 3ª edição do projeto PEM nas Cidades, realizada na Feira de Sobradinho II (AR 5), das 8h às 12h. A ação é promovida pela Procuradoria Especial da Mulher (PEM) e tem foco em políticas públicas voltadas às mulheres.

Além disso, a empresa de energia também possui atendimento itinerante nas administrações regionais, sem necessidade de agendamento. Confira as datas e locais do serviço:

· Segunda (20) – 8h às 12h: Seduh-DF e Jardim Botânico | 14h às 18h: Santa Maria e Itapoã

· Terça (21) – 8h às 12h: Sudoeste e Arniqueira | 14h às 18h: CLDF e Ceilândia

· Quarta (22) – 8h às 12h: Lago Norte | 14h às 18h: Seduh-DF e projeto Na Sua Hora

· Quinta (23) – 8h às 12h: Sobradinho | 14h às 18h: Sobradinho II e projeto Na Sua Hora

· Sexta (24) – 8h às 12h: Núcleo Bandeirante e projeto PEM nas Cidades | 14h às 18h: Candangolândia e Plano Piloto

Os interessados podem podem buscar atendimentos nos pontos fixos da Neoenergia no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Samambaia e Lago Sul, além de sete postos do Na Hora, sem necessidade de agendamento.

*Com informações da Agência Brasília