Arapoanga e Sobradinho terão energia suspensa nesta segunda-feira (20/10)

Neoenergia realiza serviços de manutenção e modernização na rede elétrica das duas regiões

Em Arapoanga, o desligamento ocorrerá entre 10h e 16h. Já em Sobradinho, a interrupção está prevista das 9h às 15h - (crédito: Neoenergia - divulgação)
A Neoenergia vai realizar, nesta segunda-feira (20/10), serviços de melhoria e manutenção na rede elétrica de Arapoanga e Sobradinho. Para garantir a segurança dos técnicos e da população, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente. Em Arapoanga, o desligamento ocorrerá entre 10h e 16h, abrangendo toda a região. Já em Sobradinho, a interrupção está prevista das 9h às 15h, na DF-150, Km 05, Lote 04B, Condomínio Beija-Flor. 

Caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a energia será religada sem aviso prévio. Situações emergenciais podem ser comunicadas pelo telefone 116.

Por Vitória Torres*
postado em 20/10/2025 07:00 / atualizado em 20/10/2025 07:00
