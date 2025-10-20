Arapoanga e Sobradinho terão energia suspensa nesta segunda-feira (20/10)

Em Arapoanga, o desligamento ocorrerá entre 10h e 16h. Já em Sobradinho, a interrupção está prevista das 9h às 15h - (crédito: Neoenergia - divulgação)

A Neoenergia vai realizar, nesta segunda-feira (20/10), serviços de melhoria e manutenção na rede elétrica de Arapoanga e Sobradinho. Para garantir a segurança dos técnicos e da população, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente. Em Arapoanga, o desligamento ocorrerá entre 10h e 16h, abrangendo toda a região. Já em Sobradinho, a interrupção está prevista das 9h às 15h, na DF-150, Km 05, Lote 04B, Condomínio Beija-Flor.

Caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a energia será religada sem aviso prévio. Situações emergenciais podem ser comunicadas pelo telefone 116.

