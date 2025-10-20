Zoológico celebra nascimento de filhotes de sauim-de-coleira

A espécie está criticamente ameaçada de extinção, principalmente devido à perda e à fragmentação de seu habitat - (crédito: Bethânia Cristina/Zoológico de Brasília)

O Zoológico de Brasília ganhou dois novos moradores. Uma dupla de filhotes de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), um dos primatas mais ameaçados de extinção na Amazônia, nasceu na unidade. Os recém-nascidos são filhos de Tucupi, macho que vive no zoológico desde 2017, após ser resgatado, e de Ama-tiri, fêmea que chegou em setembro de 2024.

O nascimento ocorreu em 24 de setembro, mas foi divulgado pelo zoológico nesta segunda-feira (20/10). Os recém-nascidos estão sendo monitorados de perto pelas equipes técnicas e, por enquanto, não estão disponíveis para visitação.

Wallison Couto, diretor-presidente da instituição, comemorou o ocorrido. “O nascimento dos novos filhotes indica que nossos esforços na conservação e na proteção de espécies estão dando resultados. Ver o sucesso reprodutivo de uma espécie ameaçada, como o sauim-de-coleira, nos enche de esperança e reforça o compromisso do Zoológico de Brasília com a conservação da biodiversidade”, afirmou.

Além dos dois filhotes, o plantel do Zoológico conta com outros oito sauins-de-coleira: Tucupi, Cauru, Maniçoba, Stella, Gi, Ama-tiri, Catará e Boquara. Endêmico da região de Manaus, o sauim-de-coleira é um pequeno primata de pelagem branca e preta, conhecido pela agilidade e comportamento social.

A espécie está criticamente ameaçada de extinção, principalmente devido à perda e à fragmentação de habitat provocadas pelo avanço do desmatamento.