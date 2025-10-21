PCDF prende na Bahia suspeito por abuso sexual de menores pela internet

A ação foi realizada com apoio da Polícia Civil da Bahia no município de Barreiras/BA - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um homem de 39 anos, suspeito por crimes de exploração sexual de menores pela internet, foi preso na manhã desta terça (21) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no município de Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo as investigações, o criminoso forjava perfis falsos em redes sociais, se passando por identidades femininas, e se aproximava de crianças e adolescentes para obter imagens íntimas.

O investigado teria obtido a confiança das vítimas por aplicativos de mensagens e proposto o envio das imagens íntimas em troca de recompensas financeiras. De acordo com a PCDF, os materiais obtidos eram utilizados como forma de manipulação psicológica das vítimas, exigindo contato recorrente.

A prisão foi feita por mandado da Justiça do DF, com apoio da Polícia Civil da Bahia. Durante a prisão preventiva do homem, além da busca e apreensão, foram encontrados materiais de pornografia infantil — incluindo conversas com menores de idade e arquivos produzidos pelas vítimas —, que correspondiam às informações das investigações. O homem foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil do DF, as investigações devem continuar, com o objetivo de localizar outras possíveis vítimas do homem, que teria aliciado crianças e adolescentes de diversas regiões do país.