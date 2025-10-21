Contas de luz no DF aumentam mais de 10% a partir de amanhã

Os novos índices foram aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no último dia 14 e retificados nesta terça-feira (21) - (crédito: Marcelo Casal / Agência Brasil)

A Neoenergia Brasília aplicará, a partir desta quarta-feira (22/10), o Reajuste Tarifário Anual de 2025. O reajuste médio para os consumidores será de 11,65%. A medida afetará aproximadamente 1,19 milhão de unidades consumidoras atendidas pela concessionária no Distrito Federal.

Para as unidades atendidas em baixa tensão — categoria que engloba a maioria dos consumidores residenciais —, o aumento médio será de 10,88%. Já para os consumidores de alta tensão, como indústrias e estabelecimentos comerciais de médio e grande porte, o percentual será de 13,82%.

Os novos índices foram aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no dia 14 e retificados nesta terça-feira (21/10). Segundo nota da agência, a alteração ocorreu "após a deliberação dos processos no 2º Circuito Deliberativo Público Ordinário da Diretoria da Aneel, ocorrido em 14/10, foi constatada a necessidade de recálculo da tarifa social criada pela Medida Provisória 1.300, convertida na Lei nº 15.235 de 8 de outubro de 2025, motivada por uma inconsistência na rotina de cálculo implementada".

Segundo a Aneel, o Reajuste Tarifário Anual (RTA) é um dos principais processos tarifários previstos nos contratos de concessão. O RTA é aplicado nos anos em que não há a Revisão Tarifária Periódica (RTP) . Nele, o custo eficiente da distribuição (Parcela B) é atualizado com base na inflação medida pelo IGP-M ou IPCA, descontado o os componentes do Fator X para o ciclo tarifário.