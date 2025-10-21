Passagens subterrâneas do Eixão serão monitoradas por câmeras

Laíza Ribeiro*

O presidente da Novacap, Fernando Leite, falou sobre as obras de revitalização das passagens subterrâneas ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (21). Às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte, Fernando também comentou sobre a realização de limpeza nas redes pluviais de todo o DF e o trabalho de prevenção contra o furto de tampas de bocas de lobo.

O presidente falou sobre a revitalização das passagens subterrâneas. Segundo ele, as 16 passagens do Eixão irão receber uma reforma estrutural completa, com pintura e pisos novos, além de câmeras de segurança conectadas ao CIOP da Secretaria de Segurança Pública e luminárias resistentes ao vandalismo. “Nós estamos deixando a passagem subterrânea em condições de nova, revitalizada. Além disso, terão em torno de 10 câmeras de segurança em todas elas. Nós já fizemos duas na Asa Sul e duas na Asa Norte”, diz Fernando.

Leite também comentou sobre a limpeza que está sendo realizada nas redes pluviais. Segundo o presidente, a Novacap passou por uma modernização e os trabalhos que antes eram feitos em condições precárias, agora são feitos por caminhões e robôs que fazem esse trabalho de forma mecânica. “Nós temos o caminhão hidrovácuo, caminhões que fazem as reciclagens e temos a sucção a vácuo. Já os robôs entram nas redes e caminham por toda a extensão da rede para fazer dois trabalhos importantíssimos, o de detecção de interrupções ou destruição na rede, que informa à equipe que está do lado de fora fazendo o cadastro”, pontua o presidente. O processo de limpeza começou pela Ceilândia, mas a ideia é que até 2026 todas as redes do Distrito Federal tenham sido atendidas.

Além da limpeza das redes pluviais, Fernando conta que está sendo feito um trabalho de prevenção contra os furtos das tampas de bocas de lobo. “Nós estamos atuando com a Secretaria de Segurança, que tem um policiamento adequado. Eles roubam as tampas para vender no ferro velho, então a Secretaria sabe atuar no receptor. Estamos também fazendo um trabalho para substituir as tampas de boca de lobo por um tipo de PVC industrial que substitui com vantagens a tampa de ferro. Como ele não tem preço para venda, o ladrão não tem razão para roubar aqui”.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

