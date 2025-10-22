Homem cai ao pegar carona na traseira de caminhão no Recanto das Emas

Um homem caiu da traseira de um caminhão após tentar pegar “rabeira”, prática perigosa em que a pessoa se agarra no fundo de veículos em movimento para conseguir carona sem ser transportada. O acidente aconteceu no Recanto das Emas, entre as quadras 102 e 103 da região administrativa. Confira o vídeo do momento da queda:

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado foi registrado nesta terça-feira (21/10), às 12h46, e mobilizou duas viaturas de socorro. A vítima, cuja idade não foi informada, foi encontrada caída no chão, com ferimentos leves, consciente e orientada.

Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado a uma unidade de saúde. Os bombeiros informaram que não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

