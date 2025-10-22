Dois são presos por 'golpe do reembolso' que causou prejuízo de R$ 4 milhões

A PCDF estima um prejuízo de R$ 1 milhão só no DF - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (22/10), uma dupla investigada por aplicar golpes de reembolso digital. Segundo a corporação, os suspeitos compravam celulares com CPFs falsos em uma loja virtual de eletrodomésticos e solicitavam o reembolso do produto sem efetuar a devolução. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 4 milhões, sendo R$ 1 milhão só no DF.

De acordo com as investigações, os presos utilizavam, inclusive, CPFs de pessoas já falecidas e de menores de idade, e, em seguida, pediam reembolso dos produtos, alegando defeito ou arrependimento na compra. Estima-se que o grupo tenha adquirido quase mil celulares, no período de 2021 a 2023.

Durante a Operação Off Service, foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, pen drives, uma arma de fogo com documentação irregular e dois veículos de luxo — sendo uma BMW X6 e um Volvo XC60. Confira as imagens:









*Estagiário com supervisão de Tharsila Prates