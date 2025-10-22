"Não podemos vender ilusão para os usuários", diz Zeno sobre tarifa zero

Em entrevista ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Andrade, detalhou aos jornalistas Adriana Bernardes e Carlos Alexandre de Souza a possibilidade de tarifa zero para o transporte público no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“Não podemos vender ilusão para os usuários e contribuintes. Primeiro que temos um programa de gratuidade muito robusto. O Vai de Graça, aos domingos e feriados, é um sucesso. Trouxe inclusão social, melhorou o comércio, a renda e gerou empregos. Para falar em universalidade, aumentar o Vai de Graça para outros dias da semana, precisa-se de responsabilidade. A demanda iria aumentar muito, temos que aumentar frotas, corredores exclusivos, terminais de integração, o que significa mais gastos e investimentos”, explicou.

Em relação às queixas dos usuários, sobre atrasos dos ônibus, lotação em horário de pico e intervalos longos, o secretário destacou os principais pontos para solucionar os problemas apresentados. “Precisamos aumentar o número de viagens que um ônibus realiza. Para isso, é o que o governo está fazendo: é necessário recuperar os investimentos para os corredores exclusivos, concluindo as obras do BRT oeste e sul, vale já citar o BRT sudoeste e, em breve, o BRT norte. Isso tudo faz com que a mesma frota seja capaz de fazer mais viagens. Mesmo assim, ampliamos a frota de 2019 para 2025, com mais de 300 veículos”, afirmou.

Leia também: Distritais aprovam concessão de uso de becos nos lagos Sul e Norte

A respeito do anúncio feito em fevereiro sobre um consórcio entre o entorno e o Distrito Federal para reduzir as tarifas do entorno, Zeno Andrade ressaltou que havia uma discussão para estabelecer de quem seria a responsabilidade desse transporte semiurbano. Segundo ele, para dar prosseguimento ao consórcio, é necessário que os governadores do Goiás e DF assinem o protocolo de intenções e, assim, o projeto de lei será encaminhado.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates