Árvore de grande porte cai na SQS 112 Sul durante chuva na capital

Uma árvore de grande porte, localizada na SQS 112 Sul, próximo ao Bloco B, caiu nessa terça-feira (21/10), por volta das 20h, durante chuva e ventos intensos. A queda ocorreu próximo à calçada do bloco e atingiu outra árvore. As duas foram cortadas de forma controlada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Até a tarde desta quarta (22/10), as árvores ainda não tinham sido removidas da região. Houve apenas a retirada de exemplares menores que haviam caído durante as ações de limpeza do local.

Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a queda de árvores pode ser ocasionada por diversos fatores além do mau tempo, como a saturação do solo por água, infestações de organismos patogênicos, podas inadequadas nas raízes e raízes enoveladas, que prejudicam a estabilidade e o crescimento das árvores.