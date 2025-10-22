InícioCidades DF
MAU TEMPO

Árvore de grande porte cai na SQS 112 Sul durante chuva na capital

Bombeiros cortaram a árvore de forma controlada. Na queda, ela ainda atingiu outra

A queda ocorreu durante chuva e ventos intensos - (crédito: Divulgação/Novacap)
A queda ocorreu durante chuva e ventos intensos - (crédito: Divulgação/Novacap)

Uma árvore de grande porte, localizada na SQS 112 Sul, próximo ao Bloco B, caiu nessa terça-feira (21/10), por volta das 20h, durante chuva e ventos intensos. A queda ocorreu próximo à calçada do bloco e atingiu outra árvore. As duas foram cortadas de forma controlada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Com 17 °C, DF tem menor máxima para outubro em 64 anos

Até a tarde desta quarta (22/10), as árvores ainda não tinham sido removidas da região. Houve apenas a retirada de exemplares menores que haviam caído durante as ações de limpeza do local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a queda de árvores pode ser ocasionada por diversos fatores além do mau tempo, como a saturação do solo por água, infestações de organismos patogênicos, podas inadequadas nas raízes e raízes enoveladas, que prejudicam a estabilidade e o crescimento das árvores.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 22/10/2025 18:35 / atualizado em 22/10/2025 18:35
SIGA
x