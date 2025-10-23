InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Morre Álvaro José da Silveira, pai do presidente do Sindiatacadista

O óbito foi comunicado pelo Sindicato, que prestou condolências aos familiares e amigos. As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente pela família

Morre Álvaro José da Silveira, pai do presidente do Sindiatacadista - (crédito: Arquivo pessoal)

Morreu, nesta quinta-feira (23/10), aos 83 anos, Álvaro José da Silveira, pai de Álvaro Silveira Júnior, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal Sindiatacadista). O óbito foi comunicado pelo Sindicato, que prestou condolências aos familiares e amigos. As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente pela família.

O velório está previsto para às 14h, na Paróquia Divino Espírito Santo, na 905 Norte. Já o sepultamento deve ocorrer às 17h30 no Campo da Esperança, na Asa Sul. 

Confira a nota completa:

É com profundo pesar que o Sindiatacadista-DF lamenta o falecimento de Álvaro Silveira, pai do nosso presidente, Álvaro Júnior. 

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao presidente Álvaro Júnior, aos familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentarem essa perda irreparável.

Assim que possível, informaremos os detalhes sobre o velório e o sepultamento. 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 23/10/2025 10:20
