Morre Álvaro José da Silveira, pai do presidente do Sindiatacadista

Morreu, nesta quinta-feira (23/10), aos 83 anos, Álvaro José da Silveira, pai de Álvaro Silveira Júnior, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal Sindiatacadista). O óbito foi comunicado pelo Sindicato, que prestou condolências aos familiares e amigos. As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente pela família.
O velório está previsto para às 14h, na Paróquia Divino Espírito Santo, na 905 Norte. Já o sepultamento deve ocorrer às 17h30 no Campo da Esperança, na Asa Sul.
Confira a nota completa:
É com profundo pesar que o Sindiatacadista-DF lamenta o falecimento de Álvaro Silveira, pai do nosso presidente, Álvaro Júnior.
Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao presidente Álvaro Júnior, aos familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentarem essa perda irreparável.
Assim que possível, informaremos os detalhes sobre o velório e o sepultamento.