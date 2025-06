Planaltina espera 150 mil fiéis para a Festa do Divino Espírito Santo

A 143ª edição da Festa do Divino Espírito Santo vai até domingo (8/6). Um dos momentos mais aguardados da celebração, que começou em 30 de maio, é o encontro das bandeiras, que ocorrerá amanhã, às 13h30. A festividade é um marco cultural da história de Planaltina, que está decorada com mais de 250 flâmulas da Igreja Matriz pela região, fora as das outras paróquias.

Júnior Ribeiro, coordenador da atividade, estima que o público rotativo no fim de semana deve ser de 150 mil pessoas. O tema da festa este ano é A caminho de Pentecostes.

"Nas noites, temos missa. Finalizando-a, vem a novena. Depois, os fiéis saem com a banda do Divino até a casa de algum festeiro", explica o coordenador.

Almoço social diário dos fiéis. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A festa inclui o tradicional almoço social, preparado por voluntários. A igreja abriu as portas de terça-feira até quinta-feira para quem quisesse desfrutar da Cozinha do Divino, ao lado da paróquia — uma comida caseira de dar água na boca, com pratos como costela de boi, farofa, arroz, feijão e salada. O trabalho é coordenado por Juscelito Souza, 68 anos. É a sexta vez dele nessa função. “A quantidade de comida aqui é muito diversificada de ano para ano. Cada ano é uma quantidade, depende muito dos festeiros”, explica.

Maria José de Matos, 69, lidera a parte dos biscoitos — importantes para as pessoas que ajudam. “Toda a equipe que trabalha come, porque servimos dois cafés aqui, às 8h e às 16h. A finalidade desses biscoitos aqui é ajudar quem está nos bastidores”, detalha. Leia também: Maior sino do mundo chega a Brasília e atrai fiéis Garantindo que os alimentos fiquem frescos, está Fernanda Alarcão, 41. Ela cuida das embalagens. “Se o trabalho não for bem feito, acaba que lá na frente nós teremos prejuízos. Tiramos a caixa da embalagem, colocamos papel alumínio e está pronta para uso”, completa. Maria José de Matos, segurando a bandeja, coordena a equipe de biscoitos. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) A equipe agora trabalha no preparo do almoço das folias deste sábado (7/6), que será serviço para 6 mil pessoas, na Praça São Sebastião (igrejinha velha). Lehandro Lira fica na parte de direção artística da Festa do Divino — Tradição Sertaneja. “Fiquei encarregado principalmente dessa musicalidade cultural dentro da cidade, que é atrelada à religiosidade também, e à oportunidade de convidar artistas a trazerem sua voz, sua música, sua participação com o anfitrião principal, que é o Daniel Beira Rio”, conta. “Quando a gente traz um pouco de uma outra linguagem para dentro da Festa do Divino, a gente cria uma expectativa de saber como é que vai ser essa essa devolutiva da comunidade, apesar de que a música tradicional sertaneja, dentro da celebração, já é muito comum”, finaliza. Lehandro Lira, diretor artístico. "A música tradicional sertaneja dentro da celebração já é muito comum", explica (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A festividade relembra a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos de Jesus (em Pentecostes). A celebração é patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal, sendo a segunda maior de Planaltina, atrás apenas da Via Sacra do Morro da Capelinha.

Emoção

Dois casais, escolhidos pelo padre no ano passado, são os personagens principais da festa. O imperador Veluziano Neto, 42 anos, delegado da polícia civil, e a imperatriz, Vanessa Ximenes, 45, servidora pública, e os foliões de rua, Rogério Sizenando, 50, aposentado, e Antônia Reis, 45, técnica de raio X.

Veluciano Neto e Vanessa Ximenes, imperadores da 143ª edição da Festa do Divino. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

"Quando chega o fim, a cabeça está a mil. Mas a gente confia na providência do Divino", relata Rogério. Demorou um pouco a "cair a ficha, diz ele sobre ter sido selecionado.

Antônia está emocionada com a oportunidade. "Nós saímos levando o Divino na casa das pessoas, perguntando se o Divino poderia entrar. Cada dia é uma experiência nova, algo inexplicável, e só vivenciando para poder compreender", finaliza.

A responsabilidade de ser a imperatriz ficou com Vanessa que, apesar de ter uma rotina pesada com o dever religioso, sabe da importância da tarefa. "É um ano nessa missão. Durante esse tempo, nós fazemos 32 giros orantes (encontros de oração). Então, além de ter o lado espiritual, tem o lado que é muito cansativo, mas é uma uma missão fenomenal. A sensação que eu tenho é de gratidão", garante.

Antônia Reis e Rogério Sizenando, casal dos Foliões de Rua, estão ansiosos para amanhã. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Imperador da celebração, Neto avalia que a dimensão do trabalho. "Temos aproximadamente 60 equipes, todas com coordenadores. Cada uma tem, em média, dez componentes, ou seja, são mais de 500 pessoas envolvidas em toda a produção. Graças ao voluntariado de ajuda à comunidade, com doações materiais e físicas com trabalho braçal, a festa se torna realidade", ressalta.

Programação

Nesta sexta-feira (6/6), às 19h, haverá a missa e a abertura das barraquinhas.

Neste sábado (7/6), os eventos vão começar cedo, às 5h, com o café dos foliões de rua, seguido de um cortejo em direção à Praça São Sebastião, onde, às 6h, haverá missa. Às 13h30, o ponto alto da celebração, que é o encontro das bandeiras, na Praça Padre Antônio Marcigáglia, seguindo, às 14h30, do almoço das folias, na Praça São Sebastião (igrejinha velha). As festividades seguem durante o dia e vão até a missa na igreja matriz, às 19h.

No domingo, as atividades começam às 10h e vão até a noite.

A programação detalhada pode ser conferida no Instagram @festadodivino_df/.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso