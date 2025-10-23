SGAN 910/911 passará por obras de reurbanização e acessibilidade

Modelo das reformas na região, que abriga condomínios e colégios - (crédito: Divulgação/Seduh)

A região do Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) 910/911 passará por reforma que inclui reorganização dos estacionamentos, recuperação das calçadas, paisagismo e mudanças para garantir acessibilidade de pedestres com deficiência visual e física. A Portaria nº 120, autorizando o serviço, foi publicada no Diário Oficial do DF dessa quarta-feira (22).

O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) é criar uma “rota acessível” na região da W4/W5 Norte, que abriga condomínios e colégios, de forma similar ao que já foi proposto para a SGAN 909.

“Projetos semelhantes estão sendo desenvolvidos também para trechos da W3 Sul e Norte, além de outras regiões administrativas… O que se espera é promover a circulação de pessoas de forma contínua e organizada”, explica o diretor de Espaço Público e Qualificação Urbana da Seduh, Clécio Rezende.

Detalhes

O projeto prevê a implantação de 2.938,68 m² de calçadas, equipadas com rampas de acessibilidade, travessias elevadas e sinalização tátil, além de reforçar a iluminação pública. Em relação ao paisagismo, devem ser plantadas 36 mudas de árvores.

Os estacionamentos também serão reformados, visando a pavimentação com blocos de concreto intertravado, material que favorece a diminuição da velocidade da água da chuva e também a drenagem das águas pluviais. No total, serão criadas 94 vagas para veículos, 15 para motos e nove suportes para o estacionamento de bicicletas.

O projeto será encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), que ficará responsável pela elaboração dos projetos executivos complementares, orçamento e licitação da obra.